民进党秘书长：以最坏结果看待郭台铭参选总统

台湾执政的民进党秘书长许立明警告，鸿海创办人郭台铭参选台湾总统的发展不容乐观，要用最坏的结果来看待、准备。

综合台湾《联合报》《上报》报道，许立明星期三（8月9日）在民进党中常会做党务报告时谈到郭台铭可能参选总统的议题。

据转述，许立明警示，党内必须多加关注郭台铭近期的政治动向，包括郭台铭星期三晚在屏东将有一场大型造势活动。目前民进党评估，如果郭台铭参选总统，整体选情态势和发展不容乐观，需要审慎面对。

民进党党内人士说明，民进党原先的理想剧本是郭台铭宣布参选后，非绿阵营无法有效整合，选票因此分散在各个非绿阵营；但现在的观察是，郭台铭宣布参选后，仍有一定的概率与在野阵营整合，尤其是民众党总统参选人柯文哲，因此民进党必须要为最坏情况做准备。

普遍评估认为，郭台铭很可能在8月23日“八二三炮战”65周年当天，于金门正式宣布参选总统，并在9月17日公民联署登记截止前启动百万人联署，垫高参选气势和谈判筹码，“以战逼和”主导在野整合。

不过，柯文哲竞选办公室星期三针对与郭台铭搭配参选总统一事说，近日民调显示，柯文哲与民进党参选人赖清德仅有些微差距，因此将会代表民众党参选到底，不会考虑“郭柯配”的选项。