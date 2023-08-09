中国工信部要求开展App备案 未履行不得从事互联网信息服务

中国工信部要求所有的应用程序（App）在明年4月前，向电信主管部门履行备案手续，登记实名、网络资源和业务等信息。

据工信部官网星期二（8月8日）发布的消息，工信部近日印发了《工业和信息化部关于开展移动互联网应用程序备案工作的通知》，要求在中国境内从事互联网信息服务的APP主办者履行备案手续，未履行备案手续的，不得从事App互联网信息服务。

通知要求，在通知发布前开展业务的App，应在今年9月至明年3月底向其住所所在地省级通信管理局履行备案手续。明年4月至6月底，电信主管部门将对App备案情况开展监督检查，对仍未履行备案手续的App依法进行处置。

通知还提到，为降低主办者负担，减少信息填报量，App备案信息沿用了原有网站备案信息，对于已履行网站备案手续的主办者，不需要重新填报主体身份信息，仅需补充App有关信息即可。

通知明确提出，App主办者、网络接入服务提供者、应用分发平台、智能终端生产企业应当建立健全违法违规信息监测和处置机制，发现法律、行政法规禁止发布或者传输的信息，应当立即停止传输该信息，采取消除等处置措施，防止信息扩散，保存有关记录，并向电信主管部门报告，依据电信主管部门要求进行处置。

通知还说，网络接入服务提供者、应用分发平台、智能终端生产企业不得为未履行备案手续的App提供网络接入、分发、预置等服务。

据路透社报道，应用程序发布公司AppInChina的联合创始人毕肖普（Rich Bishop）认为，工信部的新规定可能会影响外国开发商。目前外国开发商能够通过苹果应用商店发布他们的App，无需向中国政府出示任何文件。

毕肖普说，为了遵守新规定，外国应用程序开发商现在必须在中国拥有一家公司，或与当地发行商合作。

苹果没有立即回复路透社的置评请求。在中国当局上个月发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》后，苹果应用商店下架了100多个应用程序，以遵守法规。

路透社报道称，工信部的新规定可能还会影响脸书、Instagram等流行社交软件的可用性。 中国目前不允许使用上述App，但仍能从App商店下载，以便中国人在海外旅行时使用。