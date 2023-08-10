中国大陆批麻生太郎涉台言论：想把台民众推向火坑

针对日本前首相麻生太郎近日访台发表演讲时称台海地区不可发生战事，当前应做好发挥强大威慑力和进行战斗的心理准备，中国大陆外交部回应，日本政客访台言必称战，摆出唯恐台海不乱的架势，是想把台湾民众推向火坑。

中国外交部发言人星期三（8月9日）在官网就日本自民党副总裁麻生太郎访台言论，以回答记者提问形式作出上述回应。

发言人说，日本个别政客不顾中方坚决反对，执意访问台湾并大放厥词，渲染台海局势紧张，挑动对立对抗，粗暴干涉中国内政，此举严重违背一个中国原则和中日四个政治文件精神，严重践踏国际关系基本准则。中方已就此向日方提出严正交涉，予以强烈谴责。

发言人指出，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题纯属中国内政，不容外部势力干涉。日本曾对台湾殖民统治长达半个世纪，对台湾人民的反抗残酷镇压，犯下罄竹难书的罪行，对中国负有严重历史罪责，最应该做的就是反躬自省、谨言慎行。

发言人批评日本政客访台言必称战，摆出唯恐台海不乱的架势，是想把台湾民众推向火坑，并提出中国早已不是1895年签订《马关条约》时的清政府，日本个别政客哪来的资格和底气在台湾问题上说三道四。

发言人强调，实现完全统一是全体中华儿女的共同愿望，是不可阻挡的历史大势。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力，并严肃敦促日方深刻反省侵略历史，恪守一个中国原则和在台湾问题上所作承诺，不得以任何方式干涉中国内政，不得以任何方式为“台独”分裂势力撑腰打气。

发言人最后正告台湾当局，“台独”完全是死路一条，媚日卖台只会祸害台民众，任何勾连外部势力谋“独”挑衅的行径都注定以失败告终。

另据中国驻日本使馆官网消息，对于麻生太郎访台期间声称应“立足于战，强化威慑”，中国驻日使馆发言人回应时指，麻生太郎所言是不自量力，胡言乱语，同时也干涉中国内政，破坏台海稳定，中方已向日方提出严正交涉。

发言人称，如果日方一些人执意把中国内政事务同日本的安全保障捆绑在一起，将再次把日本带入歧途。

麻生太郎星期一（8月7日）率团访台，星期二（8日）在台湾外交部与远景基金会合办的“凯达格兰论坛-2023印太安全对话” 演讲时说，台海和平稳定对日本和世界各国都很重要，为避免战争，必须具备吓阻实力、执行吓阻决心，并让对手了解自身不惜动武维护台海稳定安全的意志。