中国商务部批美科技投资行政令：将保留采取措施权利

中国商务部批评有关禁止部分在华新敏感科技投资项目的美国行政令，誓言将保留采取措施的权利。

中国商务部星期四（8月10日）在官网以答记者问形式，针对美国发布对外投资审查行政令做出回应时，指美国限制本国企业对外投资，打着去风险的幌子在投资领域搞脱钩断链，“严重背离美方一贯提倡的市场经济和公平竞争原则，影响企业正常经营决策，破坏国际经贸秩序，严重扰乱全球产业链供应链安全，中方对此表示严重关切，将保留采取措施的权利”。

商务部新闻发言人呼吁美国尊重市场经济规律和公平竞争原则，不要人为阻碍全球经贸交流与合作，不要为世界经济恢复增长设置障碍。

美国总统拜登在当地时间星期三（9日）签署行政令，禁止美国在电脑芯片等敏感技术领域的部分新对华投资项目，并要求投资者向美国政府通报在其他科技领域的资金情况。

综合路透社和彭博社报道，行政令授权美国财政部长禁止或限制美国在半导体和微电子、量子信息技术，以及部分人工智能系统这三个领域，对中国实体展开部分投资项目。

白宫在新闻稿中介绍，美国早前已经限制向中国出口部分敏感技术，而这项行政令将防止美国投资项目在美国称为受关注地区，协助加速这些技术的本土化。行政令将中国大陆、香港和澳门列入受关注地区。