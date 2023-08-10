华兴资本主席包凡仍在配合有关机构调查

中国金融企业华兴资本公布，董事会主席包凡目前仍在配合有关机构调查，公司保持正常运营。

华兴资本星期三（8月9日）在香港证券交易所发布公告称，公司董事会主席兼执行董事包凡目前继续配合中国有关机构的调查，并重申公司目前的业务及运营维持正常。包括两名执行董事谢屹璟和王力行等人在内的执行委员会将继续负责公司的日常管理和运作。

华兴资本今年2月26日在港交所发布公告称，公司一直尝试联系并确认包凡的情况。董事会已获悉，包凡目前正配合中国有关机关的调查，并重申公司目前的业务及运营维持正常。如任何中国有关机关要求公司依法进行配合，公司将配合该等调查。

华兴资本2月16日发声明称包凡失联后，消息在业界引起轩然大波，各界猜测是否与华兴资本前高管丛林有关。财新报道称，华兴证券董事长丛林去年9月被有关部门带走。

《华尔街日报》3月引述知情人士报道，包凡被拘留的原因与华兴资本前总裁、华兴资本香港证券子公司董事长丛林案件有关。据报道，包凡是以“留置”的特殊拘留形式被拘。“留置”最长期限为六个月，期间被拘人员不得会见律师。

另据彭博社报道，因未能与包凡取得联系，审计师无法完成审计工作并签发审计师报告，华兴资本因此在4月宣布停牌并推迟发布2022年经审计业绩。

经济观察网5月引述知情人士报道，中国监察机构对包凡的留置，从2023年5月7日起，延长三个月。

知情人士称，2023年2月7日包凡被纪委监委人员带走调查，予以留置，具体办案机构包括中共中央纪委国际合作局、北京市纪委监委等部门，他涉嫌的罪名为单位行贿。与包凡案相关联的丛林，在留置期满六个月后，也被通知继续延长留置。