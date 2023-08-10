重庆丰都一寺庙被指供奉“日本邪神” 官方：普通工艺摆件

针对网传中国重庆市丰都县一寺庙供奉疑似“日本邪神”，官方通报称，涉事塑像为普通工艺摆件并已焚毁，同时尚未在庙里发现非法供奉情况。

有网民上星期六（8月5日）在社交媒体发布视频称，发现重庆一寺庙供奉日本邪神。游客在发现后要求庙方工作人员立即销毁，工作人员解释称，涉事塑像是别人拿到庙里的。在视频拍摄者的督促下，工作人员拿着“神像”向外走准备销毁。

据“湖北经视”报道，重庆市民族宗教事务委员会工作人员星期三（8月9日）上午回应此事时表示，上周六已经处理好了，涉事寺庙在丰都县庙嘴，但具体的处理方式不方便透露。

另据顶端新闻报道，重庆市民族宗教事务委员会相关工作人员称，上述事件虽然发生在重庆市丰都县，但那并非网传的正规寺庙，而是一个民间自发组织的信仰供奉点，摆放神像者是当地农民。

这名工作人员还说，得知此事后已对涉事人员及场所进行处理，目前场所已经关闭，神像也于当日销毁。

丰都县民族宗教事务委员会星期三通过“丰都统战”微信公众号发布通告称，针对8月5日网传的丰都县三合街道“庙嘴小庙”供奉疑似“日本邪神”相关视频，丰都县组建了联合调查组进行深入调查。

经核查，视频中的黑色塑像为普通工艺摆件，因被一位老年居民误认为是“菩萨”，所以该塑像在今年7月下旬被摆放到丰都县龙河湿地公园岸边观音菩萨民间信仰点“庙嘴小庙”进行供奉。

目前，这所民间信仰点已自行将此工艺摆件焚毁。丰都县民族宗教委已牵头对县内所有宗教活动场所和民间信仰点进行全面排查，尚未发现非法供奉情况。