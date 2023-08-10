中国恢复对美日韩等国出境团队旅游

中国官方宣布，从即日起恢复对美国、日本、韩国等地的出境团队旅游。

中国文化和旅游部办公厅星期四（8月10日）在官网发布关于恢复旅行社经营中国公民赴有关国家和地区（第三批）出境团队旅游业务的通知时，作出上述宣布。

根据通知，中国文旅部从即日起，恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家和地区（第三批）出境团队旅游和“机票+酒店”业务。列入名单的78个国家和地区，包括日本、韩国、印度、德国、荷兰、瑞典、英国、美国、墨西哥和澳大利亚等。

中国文旅部今年1月20日宣布，从2月6日起试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民出境团队旅游首批入选国家和地区名单，包括泰国、印度尼西亚、柬埔寨、马尔代夫、斯里兰卡、菲律宾、马来西亚、新加坡、老挝、阿联酋、埃及、肯尼亚、南非、俄罗斯、瑞士、匈牙利、新西兰、斐济、古巴和阿根廷。

中国文旅部3月10日宣布，从3月15日起试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民出境团队游第二批国家和地区名单，当中包括文莱、越南、伊朗、法国、希腊、西班牙、意大利、丹麦、葡萄牙、巴西、智利、乌拉圭和巴拿马等。

另据日本共同社引述多名日中关系消息人报道，中国政府已告知日方，最快星期四（8月10日）开放赴日团队游。

消息人士称，中国驻日大使馆向日本外务省发出文件，内容为将于10日恢复团队游。不过，是否从10日起开始办理团队游的申请手续等细节尚不清楚。

因冠病疫情，中国自2020年1月起暂停赴日团队游。共同社的报道称，如果团队游恢复，有望带动访日外国人增加，对日本经济产生正面影响。

日本国家旅游局（JNTO）的最新数据显示，6月的访日外国人为207.33万人。估算中国人约为20.8万人，较疫情前的2019年6月大减76%。日本旅游行业等要求恢复团队游的呼声强烈。