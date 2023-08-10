北京红会回应企业捐赠“左手倒右手”、采购高于市价等质疑

中国北京市红十字会在官网公布社会捐赠物资使用明细，外界之后对明细信息提出质疑，是否出现企业捐物“左手倒右手”情况，以及物资采购价是否高于市场价格。

《中国慈善家》杂志星期三（8月9日）报道，北京红会“款物使用信息”显示，2023年7月北京市红十字会采购了雨靴、分体雨衣等，同一天采购物资，每双（套）的价格从73.5元（人民币，下同，13.73新元）至74.5元不等。

不过，《中国慈善家》记者通过网购平台搜索发现，同一类型商品的价格普遍在30元左右。有网友提出质疑：“采购数量都是上千件起步，不应该是按批发价算吗？理应低于市场价格。”

北京红会官网信息也显示，2022年12月26日机构花费近74万元采购了485顶帐篷，单帐篷的单价为1330元，棉帐篷单价为2250元。2021年3月中国红十字会总会分配给北京市红十字会一批棉帐篷，单价从1760元至1900元不等。不过，《中国慈善家》记者在网购平台上看到，大部分帐篷在300元左右，不过也有的帐篷价格是上千元。

关于物资采购，北京红会相关负责人称，都是采购部门根据援助需求，按照流程去办理。“按照市红会的内部规定，价格50万元以上的采购物资，都要走公开招标流程，竞标企业对价格、质量等方面加以说明，然后由国家专家库中的专家进行评标，最终确定采购相关事项。”

一家和北京红会联系紧密的企业也备受外界质疑。北京红会官网信息显示，一家名为北京五木服装的企业今年5月捐赠物资，接受单位为通州区张家湾镇陆辛庄村和北大化村，而北大化村正是五木服装公司的注册地，陆辛庄村则是公司法人代表季连旭名下另一家林业公司的注册地。这批物资的“捐赠日期”和“发出日期”都发生在2023年5月22日，也就是说当天捐，当天就被人接收。

北京红会相关负责人称，五木服装公司有几次捐赠，5月22日发放给相关村里的物资并不是当天捐赠的那笔。“红会接收完物资要先入库，工作人员清点，看数量，品质有没有问题，这需要时间，不可能当天收到的物资当天发放。”

对于捐赠物资最后发放给企业所在地的问题，北京红会回应说，“企业捐赠可以定向捐赠，捐赠者指定将所捐物资用到什么地方，这个也是捐赠人的权力。那批物资的接收人是那个村的老百姓，不是捐赠方五木服装公司，这也属于正常。”

此外，北京市红会2021年3月15日公布的常务理事会成员名单，出现了“季连旭”这个名字，与上述公司法人代表同名。北京红会证实，名单中的“季连旭”与五木服装法人代表季连旭是同一人。

公众也质疑五木服装捐赠衣物的价格偏高，尤其是单价162.97元的短袖T恤。北京红会相关负责人对此称：“五木服装做的是中高端产品，而且都有同类商品的出库单和销售记录，不存在虚标价格。”

报道称，五木服装捐赠衣物属于自产物资。对于自产物资在捐赠时，对这些物资的价格如何确定，北京市致诚律师事务所律师何国科说，相关法律明确规定要按公允价值计量所捐物资的价值，并不是捐赠者随口开价。

根据中国《企业所得税法》和《企业所得税暂行条例》，企业公益性捐赠支出可以在计算企业所得税时予以扣除，但扣除金额不得超过当年利润总额的12%，且允许三年结转。

中国《民间非营利组织会计制度》《关于规范基金会行为的若干规定（试行）》等规定中均提到，按捐赠物资的“公允价值”作为入账标准。如果捐赠方提供了有关凭据（如发票、报关单、有关协议等）的，应当按照凭据上标明的金额，作为入账价值。如果凭据上标明的金额与受赠资产公允价值相差较大的，受赠资产应当以其公允价值作为其实际成本。

北京红会举办的一个慰问活动食宿费也是外界提出质问的对象。北京红会公布的数据显示，2023年6月，“博爱在京城，健康基层行”活动入户慰问救助款4000元，而活动住宿及餐费高达2万7452.8元，活动桌牌及横幅制作费也高达880元。

报道称，这些费用引发热议后，北京红会修改了对上述费用的表述，比如“活动住宿及餐费”改为较为笼统的“活动费用”，“桌牌及横幅制作费”改为“活动标识及横幅制作费”。

北京红会相关负责人解释：“2.7万元的活动及住宿餐费并不是发生在一次活动中，而是三次活动。参与活动的医护人员、志愿者、后勤保障有30多人，为10多个村子的村民进行义诊和健康筛查。我们的住宿都是严格按照标准执行，每个房间每晚的价格在200元左右。”

关于880元的活动标识及横幅制作费，这位负责人说：“因为这个活动是一个长期的项目，所以做了好几套桌牌和横幅，平均下来一个横幅是100多元。”