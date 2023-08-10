中国外交部批美投资限制行政令是搞去中国化

中国外交部星期四（8月10日）批评美国投资限制行政令是搞去中国化，并说中国将密切关注有关动向，坚决维护自身权益。

中国外交部发言人在官网上以答记者问形式说，中国对美国执意出台对华投资限制措施强烈不满、坚决反对，已向美国提出严正交涉。

发言人说：“美方打着国家安全的幌子，限制美国企业对华投资，大搞泛安全化、泛政治化，其真实目的是剥夺中国发展权利，维护一己霸权私利，是赤裸裸的经济胁迫和科技霸凌。”

中国外交部指美国此举严重违反市场经济和公平竞争原则，严重破坏国际经贸秩序，严重扰乱全球产业链供应链稳定，严重损害中美两国乃至世界工商界利益，其实质是搞逆全球化、去中国化。

发言人也说：“中方敦促美方切实履行拜登总统无意对华‘脱钩’、无意阻挠中国经济发展的承诺，停止将经贸科技问题政治化、工具化、武器化，立即撤销错误决定，取消对华投资限制，为中美经贸合作创造良好环境。中方将密切关注有关动向，坚决维护自身权益。”

美国总统拜登在当地时间星期三（9日）签署行政令，禁止美国在电脑芯片等敏感技术领域的部分新对华投资项目，并要求投资者向美国政府通报在其他科技领域的资金情况。

综合路透社和彭博社报道，行政令授权美国财政部长禁止或限制美国在半导体和微电子、量子信息技术，以及部分人工智能系统这三个领域，对中国实体展开部分投资项目。

白宫在新闻稿中介绍，美国早前已经限制向中国出口部分敏感技术，而这项行政令将防止美国投资项目在美国称为受关注地区，协助加速这些技术的本土化。行政令将中国大陆、香港和澳门列入受关注地区。

中国商务部也批评美国的这项举措，并誓言将保留采取措施的权利。