中国发改委督促地方建立失信惩戒制度

中国国家发展和改革委员会发布通知，提出健全失信惩戒和信用修复机制，督促地方建立失信惩戒制度，以深入推进政府诚信建设，为民营经济发展创造良好环境。

发展改革委星期四（8月10日）在官网刊登发给各社会信用体系建设牵头部门的通知，强调要加强政府诚信履约机制建设，着力解决朝令夕改、新官不理旧账、损害市场公平交易、危害企业利益等政务失信行为，促进营商环境优化，增强民营企业投资信心，推动民营经济发展壮大。

这份关于完善政府诚信履约机制，优化民营经济发展环境的通知提出，畅通违约失信投诉渠道，加强违约失信行为的认定，并列出违约失信范围，包括政府部门在政府采购、招标投标、招商引资、政府与社会资本合作、产业扶持、政府投资等领域与民营企业签订的各类协议、合同中的违约毁约行为。

对于存在失信记录的相关主体，发改委将按规定限制中央预算内资金支持、限制地方政府专项债券申请、限制各类融资项目推荐；对于存在政府失信记录的地级以上城市，发改委将取消发展改革系统的评优评先和试点示范资格、加大城市信用监测扣分权重、取消社会信用体系建设示范区称号或参评资格。

通知也提出各级信用牵头部门要参照建立政府失信惩戒机制，推动同级政府部门积极调动职能范围内各类失信惩戒措施，包括但不限于限制政府资金支持、限制申请扶持政策、取消评优评先、限制参加政府采购等，实现失信必惩。