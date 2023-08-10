乌克兰驻华大使称俄罗斯已成中国原材料供应国

乌克兰驻华大使帕夫洛·里亚比金形容，莫斯科与北京的关系为“权宜联姻”，而俄罗斯已成为中国原材料的供应国。

据乌克兰新闻通讯社RBC星期三（8月9日）报道，针对中国是否在俄乌战争中支持俄罗的提问，乌克兰驻华大使帕夫洛·里亚比金（Pavlo Riabikin）说，北京官方宣布不支持俄乌冲突的任何一方，不协助俄罗斯规避制裁，也不会向俄罗斯提供武器或军民两用物品。

他说，北京根据自身利益制定外交政策。中国与美国争夺全球领导权。对中国来说，俄罗斯既是政治伙伴，也是原材料供应国。

里亚比金指出，从地缘政治来说，中俄是邻居，两国共享边境逾4000公里长。双边贸易是中俄关系的重要成分，去年的贸易总量超过1900亿美元（2559亿新元）。

他说，俄罗斯对乌克兰发动全面攻击，显著影响中俄关系。不是所有中国企业明白乌克兰与伙伴国家对俄罗斯实施制裁的原因和目的。有部分中国企业也因此面对经济制裁。

里亚比金称，在俄罗斯全面入侵乌克兰之前，中国已为自身经济需求，采购大幅打折的俄罗斯原油和天然气。俄罗斯去年2月24日入侵乌克兰之后，俄罗斯进一步削减原油和天然气的售价。

谈到中俄目前的关系，里亚比金说，中国目前实质上已解决与俄罗斯的所有边境纠纷，在确保能获取便宜的油气的同时，也从与俄罗斯的多项合作项目中撤出。

里亚比金认为，目前的中俄关系更像是“权宜联姻”，因为两国在基本意识形态上存在分歧。俄罗斯推崇自给自足的经济政策，排斥全球化，以及拆解现有的世界秩序。中国则崇尚为自身发展创造有利的外在因素，从全球化过程中收获最大利益。

里亚比金说，俄罗斯已逐渐转变为中国的原材料供应国和“次要伙伴”（junior partner）。