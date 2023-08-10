朱立伦称侯友宜是“最标准关圣帝君子弟”

对于国民党屏东县议员王景山称“郭台铭才有关公精神”，国民党主席朱立伦回应称，侯友宜是“最标准的关圣帝君子弟”。

据《自由时报》报道，朱立伦与桃园市长张善政、桃园市议会议长邱奕胜等人，星期四（8月10日）一早陪同国民党总统参选人侯友宜到大溪普济堂上香祈福。

朱立伦说，大溪是他的出生地，从小每年关圣帝君诞辰，妈妈和阿嬷都会带他到普济堂上香，“大家都是关公的子弟”，而关公就是“忠义、诚信，舍身为大我”的代表。

朱立伦说：“这段时间大家都看在眼里，侯市长一贯坚持忠义精神。诚信是一切的基础，我们坚定相信只要秉持忠义的精神，为了大局，大家小我小一点、大我大一点，就能团结胜选，共同为台湾、为中华民国努力打拼”。

朱立伦说，“侯市长是最标准关圣帝君子弟”，不论当警察局长、警政署长或是新北市长，都是依照关圣帝君精神来打拼，“将来他如果当选总统，相信这会是关圣帝君的保佑”。

侯友宜的团队此前发布以“关公信仰”为主题的竞选影片，诉求“重然诺”，被外界认为剑指有意参选总统的鸿海集团创办人郭台铭。对此，国民党屏东县议员王景山星期三（9日）替郭台铭的“主流民意大联盟”晚会站台时，称郭台铭才是真正有关公精神，鼓动群众挺郭参选。