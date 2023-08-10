中国警方破获79起AI换脸诈骗案 抓获515名嫌疑人

中国警方针对“AI换脸”欺诈问题发起专项行动，侦破相关案件79起，抓获犯罪嫌疑人515名。

综合中新社、中国日报报道，中国公安部星期四（8月10日）召开发布会，通报全国公安机关打击整治侵犯公民个人信息违法犯罪行为的举措成效，其中包括上述“AI换脸”诈骗类案件。

新华社下属的 《瞭望》新闻周刊7月2日曾报道，中国出现好几起利用“AI换脸”的诈骗案件，甚至出现涉政苗头，有不法分子利用人工智能“深度伪造”冒充领导干部行骗。业内人士称，只要有足够的图像、音频素材，不法分子就可以通过人工智能“换脸”软件、合成声音软件伪造虚拟形象，实施诈骗。

中国公安部网络安全保卫局副局长李彤星期四在发布会上说，犯罪分子用于实施“AI换脸”的物料主要为照片，特别是身份证照片，同时结合人员姓名、身份证号来突破人脸识别验证系统。

公安机关联合国家重点实验室等单位，开展人脸识别与活体检测技术安全测评，覆盖了境内用户量大、问题隐患突出的即时通讯、网络直播、网络社交、电商平台、金融支付等重点APP，及时发现人脸识别验证系统存在的风险隐患，通报运营主体升级安全保护措施和人脸识别算法。

李彤说，警方依托“净网”专项行动，严打泄露身份证照片等图像信息的犯罪源头，破获“AI换脸”案件79起，抓获犯罪嫌疑人515名，有效遏制了该类犯罪势头。

除此之外，针对快递信息泄露引发电信诈骗的问题，发布会上提到，公安部会同中央网信办、国家邮政局联合开展为期六个月的邮政快递领域个人信息泄露治理专项行动，共侦破窃取、贩卖快递信息案件206起，抓获犯罪嫌疑人844名，其中快递公司内部人员240名。

另外，针对装修、贷款等骚扰电话的问题，公安机关联合工商部门开展专项整治，惩处了一批非法买卖公民个人信息的金融公司、装修公司、物业公司和房地产公司，循线打掉多个电话推广犯罪团伙。