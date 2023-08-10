中国多地公布疫情防控资金审计结果：存在物资闲置等问题

中国多地公布冠病疫情防控资金专项审计结果，显示这些地区出现物资闲置、资金管理方面的问题。

据中国澎湃新闻星期四（8月10日）报道，安徽池州市审计局7月14日发布针对过去三年多疫情防控资金管理使用情况的专项审计公告中说，发现的主要问题集中于资金管理使用和物资管理使用两个方面。

资金管理使用方面的问题包括：部分单位未按规定用途使用疫情防控资金；部分单位未严格执行国库集中支付制度，未通过国库集中支付方式使用疫情防控资金；少数单位混用预算指标；部分单位未公开捐赠资金管理使用情况。

物资管理使用方面的问题包括：个别单位物资出库手续不完备；个别单位领用物资未办理交接手续；少数单位物资无出入库登记；部分单位应计未计固定资产。

池州下辖的东至县则在7月29日公布，他们在专项审计中发现的主要问题包括：超范围列支疫情防控经费、报销票据不合规、公车汽油费转入个人账户进行公务结算，存在资金管理风险、2022年度审计发现问题未整改到位。

在贵州省内，遵义市下辖的凤冈县、红花岗区等地也分别公布了2020至2022年疫情防控资金专项审计调查结果。凤冈县审计局公布，经对凤冈县2020至2022年疫情防控资金专项审计调查，发现问题主要有三个：疫情防控物资闲置2.48万元（人民币，4661新元）；购置的疫情防控设备未纳入固定资产核算410.81万元；采购疫情防控物资管理及资产处置不规范。

红花岗区审计局列出了需要研究关注的情况，包括：结存防疫物资存在损失浪费风险，区防控办结存防疫物资37.39万件，折价63.77万元，区方舱医院结存医用防疫物资1.46万件，生活防疫物资0.22万件；部分固定资产闲置，区方舱医院及院内设施设备至今闲置，区卫健局购入移动核酸检测方舱车一辆及其他配套设备至今闲置。

海南省审计厅也公布了2022年疫情防控资金审计情况，审计发现两个主要问题：疫情防控工作存在费用结算不及时、违规支付资金问题，以及防疫物资和相关设施保管不善。