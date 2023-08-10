加拿大称中国或协助策划对保守党议员造谣活动

加拿大官方说，今年5月份针对该国一名保守党议员的网上造谣活动“极可能”是由中国协助策划。

综合路透社、《华尔街日报》星期三（8月9日）报道，加拿大外交部在声明中称，这场疑似造谣活动今年5月在中国的即时通讯应用程序微信上展开，历时10天，目标是加拿大保守党议员庄文浩（Michael Chong）。

早在2021年，庄文浩就努力说服加拿大议会正式宣布中国政府对待维吾尔穆斯林少数民族的做法为种族灭绝，他还多次批评加拿大现任自由党政府未能对中国政府采取更强硬的立场。

加拿大外交部说，微信上的大部分相关活动都集中在“散布有关庄文浩身份的虚假说法，包括对他的背景、政治立场和家族史的评论和说法”。加拿大外交部还说，没有迹象表明庄文浩或其家人面临任何安全威胁。

加拿大外交部称，“中国极有可能在这次的信息行动中扮演了角色”。加拿大官员称，从发布有关庄文浩的材料中发现，有三分之一的来源是中国官方媒体机构和“可能与中国国家机关有关但联系或不透明”的账户。这些官员估计全球有200万至500万微信用户浏览了这些网上信息。

加拿大外交部说：“加拿大绝不接受以任何形式对我们的民主或内政进行干涉”，并补充说他们打算向中国外交官转达加拿大对这些微信活动的担忧。

据中国驻加拿大大使馆官网消息，针对加拿大外交部发表声明称今年5月社交媒体平台微信散布关于个别加联邦议员的虚假叙事，中国政府很可能参与其中的提问，中驻加使馆发言人回应，加方声明完全是无稽之谈，是对中方赤裸裸的污蔑抹黑，中方对此表示强烈不满和坚决反对。

发言人称，一段时间以来，加方持续炒作各种版本的“中国干涉加内政”谎言，却拿不出任何证据。加方此次声明的内容牵强附会、荒谬至极，再次暴露了加方借用涉华议题搞政治操弄的险恶用心。

发言人强调，中方从不干涉别国内政，也反对任何国家干涉别国内政，并指加方长期纵容部分加网络、媒体、官员、议员等肆无忌惮攻击抹黑中国政府，并在台湾、涉港、涉疆等涉及中方核心利益的问题上明里暗里支持反华分裂活动，破坏中国安全稳定。

发言人敦促加方摒弃意识形态偏见，不要再散布涉华谎言和虚假信息，不要再误导公众，不要再干扰破坏两国关系，否则必将自食其果。

今年5月8日，加拿大政府宣布驱逐一名被指恐吓加拿大议员的中国外交人员赵巍（音译）。

在加拿大政府宣布驱逐这名中国外交人员后，中国采取反制措施，把加拿大驻上海总领馆领事甄逸慧（Jennifer Lynn Lalonde）列为“不受欢迎的人”，并要求她5月13日前离开中国。

加拿大《环球邮报》5月2日引述加国情报机构2021年的机密报告报道，庄文浩因为在国会发起一项动议，批评北京在新疆的“种族灭绝”行为，他和家人因此成为中国政府的针对目标。该报公开了试图恐吓庄文浩的中国外交官是驻多伦多的中国领事官员赵巍。