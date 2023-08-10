中国国安部：镓锗相关物项出口管制是维护国安合法之举

中国国家安全部强调，中国对镓、锗相关物项实施出口管制，是维护国家安全的合法之举，确保自身发展的合理之举。

国安部星期四（8月10日）在微信公众号发文说，镓、锗相关物项具有明显的军民两用属性，实施出口管制，确保其用于合法用途，是为了维护国家安全，为了更好履行国际义务。

国安部说，中国连续多年成为世界最大的战略性矿产资源进口国和消费国，现正处于工业化中后期和城镇化快速发展期，“推动经济社会高质量发展和更好满足人民对美好生活的新期待，使得对战略性矿产资源的需求持续攀升”。

文章称：“与此同时，世界进入新的动荡变革期，大国博弈加剧，全球政经格局深刻调整，必须更好统筹资源发展和安全、开发和保护、当前和长远，提升资源安全和保障水平，切实保障经济社会发展所需的资源持续、可靠和有效供给。管制措施合情、合理，不容任何人指责。”

国安部也称，此举是符合国际通行做法的正当之举。“多年来，我国向全世界提供的镓、锗产量比重大大超过我国占全世界的储量比重。在这样的情形下，采取管制对出口加以适当控制，减少战略性资源流失，符合国际通行做法，依据十分清晰。”

文章强调，资源能源攸关国计民生和国家安全，并说：“从十多年前，国家安全机关依法破获涉资源安全重要案件，到今天，国家对重要矿产资源实施出口管制，我国维护国家资源安全的决心是一以贯之的，是完全合理合法的。”

中国官方早前宣布，自8月起对镓、锗相关物项实施出口管制。路透社曾报道，受影响物项的使用范围包括半导体、卫星图像传感器、发光二极管等。