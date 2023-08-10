外资出逃冲击 新台币成亚洲本季度表现最差货币

随着投资者追捧海外债券而纷纷出走台湾市场，新台币汇率持续走弱，成为本季度表现最差的亚洲货币。

据彭博社星期三（8月9日）报道，新台币兑美元的汇率自6月30日以来已贬值超过2%，是区域内写下最大跌幅的亚洲货币；台湾10年期国债收益率为1.18%，相对于同期美国国债的折价幅度扩大至2006年以来的最大水平。

截至星期四下午2时，1美元可兑31.75新台币。

报道指出，台湾投资人纷纷转向交易所挂牌基金（ETF），加上海外投资者抛售台股，是造成新台币汇率持续走弱的原因。

根据彭博社汇编的数据，为了追求更高的收益，投资者自去年11月以来已向ETF投入了近160亿美元（约215亿新元），这给新台币汇率带来沉重的下行压力，因为ETF的管理公司从客户收到新台币后，不得不卖出这些新台币来购买美国国债等外国债券。

国泰世华银行首席经济学家林启超分析，新台币走弱与外资外流有关，而寿险业增持外债ETF也加剧了贬值压力。

台湾央行透露，台湾7月份录得外资外流约700亿美元，高于正常水平。此外，外国投资者本季度也从台湾股市卖出了超过48亿美元的股票，使台湾成为亚洲最不受欢迎的股市。

此外，台湾近几个月出口表现疲软，也令新台币汇率的回升遥遥无期。台湾官方数据显示，7月份台湾出口总额同比下降10.4%，为连续第11个月下降。

德国商业银行高级中国经济学家Tommy Wu说，在美元利率高企的情况下，出口商可能不愿将出口收入兑换成其他外币。

林启超认为，进口通胀放缓、出口表现不佳，加上台湾仍在美国财政部汇率操纵观察名单上，台湾央行不太可能出手干预，阻止新台币进一步贬值。

他预计，新台币兑美元今年可能将贬至32元关卡。