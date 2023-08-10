港警国安处据报拘捕涉串谋612人道基金捐助逃亡者10人

香港媒体报道，香港警务处国家安全处星期四（8月10日）上午拘捕涉嫌串谋612人道支援基金，捐助流亡海外者的10名男女。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”等港媒报道，香港警务处国安处星期四在全港多区拘捕10人，涉嫌违反《香港国安法》下的串谋勾结外国或境外势力危害国家安全罪及煽动暴动。

香港警务处国安处说，警方以法庭手令搜查被捕人士的住所和办公地点，检走文件及通讯工具，被捕的四名男子和六名女子的年龄介于26岁至43岁，目前正被扣查。据悉，被捕10人中包括612人道支援基金前职员叶宝琳和卓佳佳等。警方指调查行动仍在继续，不排除还有更多人被捕。

警方调查显示，被捕者涉嫌串谋612人道支援基金，接受不同海外组织的捐款，并向一些支援逃亡海外人士或推动制裁香港的组织提供资助。

612人道支援基金又称612基金，2019年6月15日成立，已在2021年10月31日解散。根据基金网页介绍，成立基金旨在为所有在反修例运动中受伤、被捕、受暴力攻击或受威胁人士提供人道支援，包括法律、医疗、情绪及经济支援等。

2021年8月，612人道支援基金被指未有社团注册，与外国势力勾连。去年5月，香港警务处国安处以涉嫌勾结外国势力罪逮捕基金五名信托人，即大律师吴霭仪、天主教香港教区荣休主教陈日君、艺人何韵诗、前议员何秀兰和学者许宝强。

去年9月，612人道支援基金五名信托人及秘书，涉没遵从社团条例要求为基金注册而被票控，最后五名信托人吴霭仪、陈日君、何韵诗、何秀兰及许宝强各被罚款4000港元（下同，约689新元），秘书施城威被罚款2500元。