长沙一医院多人联名举报科主任 湖南官方成立调查组

中国九名医务人员联名举报湖南中南大学旗下医院一名科主任放任无手术操作资质的学生单独进行支气管镜检查，导致三个月内发生两起患者死亡事件。湖南省卫生健康委员会回应时说，已对此事成立调查组，并展开核实。

据中国澎湃新闻星期四（8月10日）报道，举报者指湖南长沙中南大学湘雅三医院呼吸与危重症医学科主任孟婕，放任其无手术操作资质的学生邹某单独进行支气管镜检查，导致三个月内发生两例患者死亡事件，事发后孟婕伪造医疗文书，要求其他医生签字担责。

举报者也反映孟婕暗箱操作绩效分配、私设小金库、财务不公开、打压排挤同事等问题。

相关举报信8月8日在网上出现，很快被一些自媒体转发。举报信一共五页，落款处没有时间，署名为“所有关心呼吸科发展的医务工作人员”，后面有九人签名。

举报信在开头写道，2020年孟婕调入湘雅三医院担任呼吸科主任以来，种种违纪违规行为层出不穷，严重影响呼吸科未来发展及声誉。

湘雅三医院院长江泓回应时说，院方已有初步的调查结果，经上级部门核查后，将向社会详细公布调查情况。

湖南省卫生健康委与中南大学星期四在情况通报中说，已成立联合调查组，正对相关情况逐一进行核实。一经查实，将依法依规严肃处理。