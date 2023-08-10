被举报违规补课 杭州新东方全面停课

中国教培机构新东方杭州线下中心因被举报违规补课，已全面停课。

综合界面新闻、第一财经等报道，短视频播主“铁头惩恶扬善”（以下简称“铁头”）上周五（8月4日）在社交平台上传视频，称自己发现杭州新东方违规为学生进行线下补课，随后向公安部、市场监管局、教育局举报，并要求退还家长补课费用，取缔补课行为，对新东方行政罚款。

铁头认为，新东方进行学科类补课违反了教育部和浙江教育厅关于的“双减”相关规定，属于违规违法行为，造成教育不公平。他表示，要让补课行为在浙江断根，“如果这家店敢开，我天天来，杭州全区的新东方、学而思，还有重点高中提前补课的行为，我全部都会去”。

铁头星期一（7日）说，他举报的新东方线下机构已关闭，正等待教育局给出处理结果。

杭州新东方工作人员星期四（10日）证实，杭州全部校区均已从7日下午起接教育部门要求关停，暂不清楚复课时间。

杭州市教育局受访时回应称，已接到举报人提交的材料，正核查涉及新东方的相关情况。

上述消息引来中国网民高度关注，“杭州新东方全面停课”相关词条星期四冲上微博热搜。有中国网民支持铁头的举动，但也有不少网民质疑，“他并没有打掉补课问题，只是打掉了最普通家长拼一把的渠道”，一对一补课，私人家教，陪读式家政依然存在。

中国官方2021年7月印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，俗称“双减”。按照“双减”指导文件，暑期义务教育阶段的学科培训被明确禁止，高中阶段参照义务教育阶段执行，但参照到何种程度，尚无具体文件作为指引。