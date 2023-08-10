上海破获出入境服务公司非法买卖外汇案 涉案金额逾亿

上海市公安局经侦总队破获一起非法买卖外汇案件，抓获五名犯罪嫌疑人，涉案金额逾亿元人民币（1亿元人民币约合1878万新元）。

据澎湃新闻8月10日报道，经查，2016年以来，某出入境服务公司负责人何某（女，54岁）及员工孙某某（女，39岁）在提供中介服务过程中，为牟取非法利益，采取境内收取人民币、境外提供外币的方式，为他人非法提供外汇买卖。

另查明，该公司员工万某某（男，34岁）、高某某（女，39岁）、蒋某某（女，40岁）存在通过介绍地下钱庄为他人提供非法换汇的犯罪行为。

目前，因涉嫌非法经营罪，犯罪嫌疑人何某、孙某某被依法刑事拘留，犯罪嫌疑人万某某、高某某、蒋某某被依法取保候审。

上海警方提示，买卖外汇应在国家规定的交易场所进行，非法买卖外汇行为严重扰乱国家金融市场秩序，涉嫌犯罪的，警方将依法严厉打击。

根据中国个人外汇管理政策，境内个人每年享有等值5万美元（约6万7308新元）的便利化额度的购汇，凭本人有效身份证件办理；超过年度便利化额度的购汇，经常项目项下凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料办理。境内个人年度便利化额度内的购汇，不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目。

彭博社今年1月份曾报道，中国放开防疫政策后，富人外流速度正在加快，或将导致中国面对大量资本外流的情况。报道引述受访移民顾问称，自防疫措施去年12月放宽后，许多中国富人开始出国考察海外房地产，或敲定移民计划。