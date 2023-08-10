中国两高：严重污染重点环境保护区者应面对七年以上刑期

中国最高人民法院、最高人民检察院星期二（8月8日）联合发布《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），明确对重点环境保护区造成严重污染者应面对七年以上刑期。

中国最高人民检察院官网星期三（9日）通报，指上述《解释》已分别在今年3月27日由最高人民法院审判委员会和今年7月27日由最高人民检察院检察委员会开会通过，现予公布，自今年8月15日起施行。

《解释》根据刑法修改情况，针对司法实践中的新问题，依法惩治环境污染犯罪，为全面推进中国建设提供有力司法保障。

《解释》对污染环境罪的定罪量刑标准，环境数据造假行为的处理规则，办理环境污染刑事案件的宽严相济规则等作出明确规定。

根据修改后的刑法规定，《解释》明确对具有在饮用水水源保护区、自然保护地核心保护区等依法确定的重点保护区域排放、倾倒、处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质，造成国家重点保护的野生动植物资源或者国家重点保护物种栖息地、生长环境严重破坏等情形的，处七年以上有期徒刑。坚持用最严格制度最严密法治保护生态环境，推动形成对环境污染犯罪的强大震慑。

针对环境数据造假行为，《解释》明确对承担环境影响评价、环境监测、温室气体排放检验检测、排放报告编制或者核查等职责的中介组织的人员，适用提供虚假证明文件罪，并对定罪量刑标准作出明确，推动生态环境高水平保护，切实维护人民群众环境权益。

此外，《解释》还明确了办理环境污染刑事案件的宽严相济规则。一方面，将实行排污许可重点管理的单位未取得排污许可非法排污的行为，明确为从重处罚情形，做到当严则严。另一方面，明确可以根据认罪认罚、修复生态环境、有效合规整改等因素，在必要时作从宽处理，体现恢复性司法理念，做到当宽则宽，确保案件处理取得良好效果。