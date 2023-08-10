广西南宁原市长廖立勇被撤销党内职务

从公众视野中消失八个月的广西省南宁市原市长廖立勇，已获披露涉及严重违纪违法问题，并被撤销中共党内职务。

据澎湃新闻报道，中共广西壮族自治区第十二届委员会第六次全会星期三（8月9日）在南宁举行，会议通过《中国共产党广西壮族自治区第十二届委员会第六次全体会议公报》。

广西新闻网当晚发布上述公报。其中提到，“全会审议并通过了中共广西壮族自治区纪律检查委员会关于廖立勇同志严重违纪违法问题的审查报告，确认自治区十二届党委常委会第109次会议作出的给予廖立勇同志撤销党内职务的处分。”

这意味着，南宁市原市长廖立勇存在严重违纪违法问题，并被撤销党内职务。

公开资料显示，52岁的廖立勇是湖南邵阳人，曾任贺州市委常委、组织部部长，防城港市委副书记，北海市委副书记，北海市委副书记、市长等职位。

廖立勇于2021年12月担任南宁市委副书记、代市长，后于2022年初担任市长，但不到一年便“悄然”卸任。

据此前报道，南宁市政府官网“领导之窗”栏目去年12月底更新信息显示，原任广西壮族自治区工业和信息化厅党组书记、厅长的侯刚已调任南宁市委副书记、南宁市政府党组书记，后出任市长。廖立勇的简历也从南宁市政府官网被撤下。