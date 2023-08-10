郭台铭批蔡英文的社会安全网承诺是假象

鸿海创办人郭台铭抨击，台湾总统蔡英文的社会安全网承诺是假象，民进党的八年执政只换来失望。他并喊话，政党不愿或不能做的，“就让台湾阿铭来做”。

郭台铭星期三（8月9日）晚在屏东举办主流民意大联盟造势晚会，他隔天针对活动在脸书发文称，造势晚会吸引2万多名民众出席，象征着65%希望改变现状的台湾人民。他说，“此刻的我，没有激情，只感到更加的任重道远”。

对于选择屏东作为第一站造势晚会的原因，郭台铭解释，是因为屏东是一个长期被政府小觑、被忽视的南国之境。

郭台铭提到，屏东内埔乡的爱心树慈善会多年来向弱势、老人群体资助物资，不求回报默默付出，承担着政府本应负起的责任，却鲜少有人为他们争取资源。他借此批评蔡英文政府，明明只需政府多些关注，就能减少社工的重担，却一直不做。

郭台铭也批评民进党八年的完全执政，只换来八年的完全失望。两岸兵凶战危、经济急速衰退，农业产销失灵，65%的民众希望下架民进党，“这就是主流民意的怒吼，人民渴望拨乱反正真正的意志”。

郭台铭表示，民意集结，已经汇流成河，公益必须高于私利，“政党不愿意做的、不能做的，就让台湾阿铭来做”，“我将持续为主流民意发声，与有志之士携手合作，共同让台湾迈向和平、繁荣、清廉的美好愿景。”

郭台铭近期参选总统的暖身动作不停，目前普遍评估认为，他很可能在8月23日“八二三”炮战65周年在金门宣布参选。郭台铭星期三也透露，他将于8月23日在金门发表“和平倡议”，提出让两岸进行实质沟通的管道，作为今年5月发表和平宣言的进阶版。