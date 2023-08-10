曾任港三跑项目副指挥长 中国交建原高层江醒标受贿被捕

中国最高人民检察院通报，福建省检察机关依法，对中国交通建设集团有限公司（简称中国交建）原高层江醒标决定逮捕。江醒标曾任中国交建香港三跑项目指挥部副指挥长。

据中国最高检官网星期三（8月9日）消息，中交集团暨中国交建粤港业务协调工作组原副组长、中国交建粤港澳大湾区区域总部原咨询江醒标（正厅级）涉嫌受贿一案，由福建省监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。

经福建省人民检察院交办，江醒标受贿案由福州市人民检察院审查起诉。日前，福州市人民检察院依法以涉嫌受贿罪对江醒标作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。

另据中共中央纪委监委网站上星期五（4日）通报，江醒标日前涉嫌严重违纪违法被查，依规定被“双开”。

根据通报，江醒标身为国有企业党员领导干部，丧失理想信念，背弃初心使命；毫无廉洁底线，将公权力当作攫取私利的工具等方面谋取利益，并非法收受巨额财物。江醒标严重违反组织纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，依有关规定被“双开”（开除中共党籍和公职）。福建省监察委员会今年2月通报，江醒标涉嫌严重职务违法被查。

公开资料显示，今年60岁的江醒标曾任广州航道局党委副书记、董事、总经理，天津航道局党委副书记、董事、总经理等职。

《明报》今年2月报道，香港国际机场三跑道系统建造工程在2016年8月启动，中国交建参与承建三跑项目工程，江醒标在2018年11月南下香港，担任中国交建香港三跑项目指挥部副指挥长。香港国际机场第三跑道2022年11月25日正式启用，同月江醒标调回粤港澳区域总部担任咨询。