澳籍记者成蕾发表公开信 描述在中国被拘经历

因涉嫌国家安全罪在中国被拘留的澳大利亚籍记者成蕾首次发表公开信，描述自己在中国被拘留的经历。

综合路透社和法新社星期五（8月11日）报道，成蕾在中国被拘留三周年之际，发表了一封“给2500万人的情书”，这是成蕾被北京拘留以来首次发表公开信。信件内容由成蕾口述给领事馆人员，再由她的伴侣科伊尔（Nick Coyle）发布。

成蕾在信中写道：“在我的牢房里，阳光透过窗户照进来，但我一年只能站在阳光下10小时。”“我已经三年没见过一棵树了。我重温每一次在丛林漫步，到河流、湖泊、海滩游泳，还有野餐和醉人的日落。我悄悄念出我曾造访和开车经过的地名。”

成蕾说，她最想念的是自己的孩子们，其中一个11岁、一个14岁，都和祖母一起住在澳大利亚。她说，监狱的被褥每天都会在阳光下晒两个小时，取回时是暖和的，每当她把自己裹在被子里时，会“假装我被家人拥抱着”。

现年48岁的成蕾在2020年8月因涉嫌为境外非法提供国家秘密罪被北京当局拘留。中国法院2022年3月31日不公开审理成蕾为境外非法提供国家秘密案件，至今仍未有判决，中国官方也没有公布成蕾具体的涉案细节。

随着堪培拉和北京关系回暖，澳大利亚政府曾多次对成蕾被拘留表达关切，并呼吁北京释放成蕾。澳大利亚总理阿尔巴尼斯星期天（8月6日）也说，中国撤销澳洲大麦关税的决定是积极的，但他希望消除其他障碍，包括成蕾等澳洲人在中国被拘留。

科伊尔接受路透社采访时说，在澳大利亚和中国都在努力改善关系之际，成蕾获释回国与孩子团聚将极大改善双边关系的气氛。