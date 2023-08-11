恒大地产去年净亏527亿人民币 已资不抵债

恒大地产集团有限公司星期四（8月10日）晚连发多份报告显示，公司总负债1万8338.19亿元（人民币，下同，约3430.35亿新元），总资产1万4685.57亿元，已资不抵债。这也是继中国恒大、恒大汽车和恒大物业三家公司后，第四家恒大系公司陷入资不抵债。

综合财联社和每日经济新闻报道，恒大地产当晚发布的报告包括2022年债券年报、2022年债券半年报、2021年债券年报，以及恒大地产2022年和2021年的年度审计报告及2022年半年度财报。

报告显示，恒大地产2022年度的净亏损人民币527.20亿元，截至2022年12月31日，流动负债合计1万6787.47亿元，而公司的货币资金（包括现金及现金等价物和受限资金）总额为91.73亿元。

截至2022年末，恒大地产拥有土地储备1.7亿平方米。恒大地产表示，将集中全力推进复工复产和保交楼工作，争取各地区政府和上下游合作伙伴等各方的理解和支持；加大资产处置力度，努力盘活资金；精简机构、优化人员和薪资结构，进一步节约成本；中国恒大集团与境内外债权人积极沟通，聘请财务顾问评估公司情况，探索对所有利益相关方最优的整体债务解决方案。

恒大地产表示，公司2021年因受宏观经济环境、行业环境、融资环境多重不利因素叠加影响，陷入债务违约的流动性困境。2022年度，因受诸多不确定因素影响，公司债务风险化解方案进度不及计划预期，受流动性危机持续影响，2022年度持续亏损且已资不抵债，公司正常生产经营受到重大影响。

此外，公司因各种原因涉及多项诉讼及仲裁案件，上述情况表明可能存在导致对本公司持续经营能力产生重大疑虑的多项重大不确定性。

鉴于上述情况，恒大在报告中提到将继续实施相关措施，以缓解流动资金压力，包括已与境内其他贷款人积极磋商借款展期事宜；积极通过多种管道寻求新的融资或额外的资金流入等。截至报告出具日，恒大地产已通过上述管道实现了若干业务合作，并为若干项目获得了新的融资或额外资金。

报告还说，恒大地产一直积极与债权人沟通，有信心能够继续就现阶段尚未达成明确结果的诉讼达成友好解决方案；恒大地产也将继续聚焦房地产项目的竣工交付，确保恒大地产业务的稳定和可持续运营。

报告显示，2022年全年恒大地产合约销售金额281.81亿元。截止2022年12月31日，公司拥有土地储备1.7亿平方米。

报道提到，会计师事务所为恒大地产出具了无法表示意见的审计报告。报告指出，由于上述有关持续经营的多项不确定性因素及其之间可能产生相互影响而对财务报表所产生的累计影响，事务所无法判断恒大地产集团采用持续经营假设编制财务报表是否恰当。

此外，恒大集团主席许家印7月24日下午5时组织召开了恒大保交楼会议，会议持续了半个多小时。会上，许家印询问了几个地区公司的保交楼情况。

一位接近恒大的知情人士透露，目前各区域公司主要工作之一是配合当地专班，盘活资产、完成保交楼工作，当前部分项目保交楼任务已基本接近尾声。为完成保交楼，部分区域存在跨区域展开资产抵押，来进行融资的情况。

该知情人士还说，目前恒大住宅项目烂尾的情况并不多，部分烂尾楼盘主要是位于昆明、贵阳等地的文旅项目。此外，有部分未售项目，基本都是抵账房，因政府不认可，不在保交楼范围之内。