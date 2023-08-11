碧桂园承认遇到“自成立以来最大的困难”

陷入现金流困难的中国房产开发商碧桂园预计今年上半年将出现最多550亿元（人民币，下同，约103亿新元）的亏损，坦言“公司遇到了自成立以来最大的困难”，并宣布采取四项措施力图扭转困境。

综合彭博社、澎湃新闻报道，碧桂园星期四（8月10日）晚在港交所发布公告，预计公司今年上半年将出现450亿至550亿元的净亏损。碧桂园去年上半年录得净利润19.1亿元。

碧桂园说，导致亏损原因主要是由于房地产行业销售下行，业务结转毛利率下降，物业项目减值增加，以及外汇波动造成预期净汇兑损失所致。

碧桂园称，房地产行业自2021年以来步入前所未有的困难时期，多重不利因素叠加，导致行业销售和公开市场融资面临严峻困难和挑战。今年前七个月公司实现权益销售金额1408亿元，同比下降35%。7月单月实现权益销售金额121亿元，连续第四个月环比下降，同比下降60%。

碧桂园表示，虽然公司遇到了自成立以来最大的困难，但始终对中国经济的前景充满信心。碧桂园并宣布采取四项自救措施，力图扭转当前困局。

四大措施包括：落实主体责任、专款专用、严格管理预售监控资金等方式，全力以赴保交付；积极化解阶段性流动压力，与各持份者沟通，采取各种债务管理措施；保障经营有序开展，加强内部管控，进一步精简组织、减少行政管理费用开支，高管带头减薪等；成立由董事会主席任组长的专项工作小组，建立工作机制努力渡过难关。

碧桂园星期二（8日）证实无法支付两笔到期的美元债利息，坦言公司出现阶段性流动压力，加上过去两周碧桂园受到一连串有关其财务状况的负面消息和市场传言冲击后，外界对碧桂园偿债能力的担忧加剧。

彭博汇总的价格数据显示，碧桂园的美元债过去一个月暴跌59%，股价下跌30%。

穆迪星期四也将碧桂园评级下调了三档至Caa1，指出“鉴于碧桂园的流动性和财务灵活性恶化，再融资需求巨大且融资渠道仍然受制约，评级的下调反映了其突出的流动性和再融资风险”。

彭博行业研究（BI）分析师Kristy Hung星期三在一份报告中警告，碧桂园的项目数量是恒大的四倍，因此碧桂园任何可能的债务违约对中国房地产市场的影响，都将超过2021年底恒大债务危机带来的冲击。