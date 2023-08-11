挺郭前苗栗县长喊话“下架国民党” 事后称口误

国民党籍前苗栗县长徐耀昌在为鸿海创办人郭台铭的造势活动站台时，呼吁选民全力支持郭台铭，并喊话要下架国民党，让国民党彻底反省。事后，徐耀昌澄清，“下架国民党”言论纯属口误。

综合台湾《上报》《自由时报》报道，郭台铭星期四（8月10日）晚在苗栗举办“主流民意大联盟”造势晚会。徐耀昌在活动上致辞时说，苗栗是国民党最坚贞的县市，但去年在大家的先知灼见下改变了，无党籍的锺东锦击败了国民党候选人谢福弘，让国民党“低票落选”。

徐耀昌接着高喊，大家要延续苗栗县长选举的精神，不仅要下架民进党，更要下架国民党，让国民党彻底反省。

徐耀昌还痛批国民党没有照顾苗栗，并呼吁到场群众“这次九合一选举，大家用选票唾弃国民党，这次总统大选，大家也要用选票支持郭台铭”。他说，郭台铭是企业家，让企业家领导台湾，让台湾更富有，找出胜利的“最大公约数”，让郭台铭当总统，明天会更好。

徐耀昌此话一出，引发外界高度关注，他也可能因此违反国民党中常会日前通过的《党员行为规范》。不过，造势晚会结束后，徐耀昌受访时澄清，喊出“下架国民党”纯属口误。

现任苗栗县长锺东锦受访时也表示，徐耀昌看到现场观众太热情，激情脱稿的口误“大家也不要太计较”。锺东锦说，自己到现在还没决心支持谁选总统，到场站台只是还郭台铭及徐耀昌的人情。

针对徐耀昌言论，国民党考纪会主委黄怡腾回应，所有党员应该都了解党的决策，即唯一支持党推出的总统参选人侯友宜，徐耀昌的言行与行为规范抵触“已构成考纪会应调查事件”，之后将开会做考纪处理。

黄怡腾表示，考纪会将了解徐耀昌对国民党不满的原因，他谈话上有两个方面，一是政治上呼吁表态，二是对国民党的批评；国民党中本来就有许多人会基于善意规劝或自身遭遇讲出对党不满的话，国民党是可以批评的，呼吁媒体勿将两件事都称为“违反党纪”。