河北通报洪灾死亡29人失联16人 计划两年完成重建

中国河北省通报全省因洪灾死亡人数达29人，目前还有16人失联。

据央视新闻报道，河北省防汛救灾暨灾后重建新闻发布会星期五（8月11日）通报，截至8月10日，河北全省因灾死亡29人，其中六人为先前失联人员，目前还有16人失联，救援人员仍在全力搜救。

发布会也通报，河北省累计转移群众175.74万人，其中蓄滞洪区97.84万人。

发布会说，本次特大暴雨过程，河北全省降雨量折合水量275亿立方米，保定、石家庄、邢台等局部地区24小时降水量超过400毫米。本轮降雨的最大点发生在邢台市临城县梁家庄村，累计降雨量达1008.5毫米。

发布会承诺，将计划用两年时间完成重建工作，9月1日前保证每一名受灾学生都能按时开学返校；今年入冬前，确保受灾群众能够回家或搬入新居、安全温暖过冬；2024年汛期前，全面完成水毁防洪工程重建工作；2025年汛期前，完成各项重建任务。

受今年第五号台风“杜苏芮”侵袭，7月下旬以来，中国北方遭受严重洪灾，其中河北是受灾最严重的地区之一。洪水摧毁了河北省北部及周边地区的农田和城市，受灾人口超过288万人，目前河北的洪水已退去。

中国中央气象台星期五早上6时继续发布台风蓝色预警，预计今年第六号台风“卡努”将以每小时15-20公里的速度向西北方向移动，强度逐渐减弱，11日夜间将移入中国辽宁省境内，也有可能在中朝边界附近地区减弱消散。

气象台预计，京津冀星期五将再度出现强降雨，未来三天东北地区有持续性降雨。