西安紫光国芯境外出资775万美元未备案被通报

陕西省发改委近日发布有关西安紫光国芯半导体股份有限公司境外投资项目未履行备案手续的通报，西安紫光国芯未在陕西省发改委备案情况下，于2016年、2018年和2019年累计出资775万美元（约1045万新元），用于香港华芯项目建设。

根据中新经纬星期四（8月10日）报道，陕西发改委通报称，西安紫光国芯是省内一家集成电路设计企业，主要以DRAM存储技术为核心的产品和方案提供商。2015年12月由西安华芯半导体有限公司更名为西安紫光国芯，2013年8月，西安华芯半导体有限公司在香港设立华芯先进集成电路技术有限公司（以下简称“香港华芯”）。2016年1月、2018年10月和2019年9月，西安紫光国芯三次向香港华芯出资，用于香港华芯项目建设，2016年7月香港华芯变更为紫光国芯先进集成电路技术有限公司。

通报指出，以上境外投资行为在境外出资前已完成了商务部门、外汇管理部门的备案，但未在陕西省发改委备案。2023年6月，西安紫光国芯主动联系陕西省发改委，请求对其2016年至2019年境外投资行为进行补充备案。

经核查，2016年、2018年和2019年，西安紫光国芯在未取得陕西省发改委备案手续的情况下，累计出资775万美元，用于香港华芯项目建设，违反了《境外投资项目核准和备案管理办法》和《企业境外投资管理办法》相关规定。

鉴于西安紫光国芯主动向陕西省发改委报告其境外投资有关情况，陕西省发改委决定对西安紫光国芯境外投资项目未履行备案手续问题在全省范围内予以通报，责令西安紫光国芯依法依规处理相关责任人、加强企业合规建设和作出书面承诺。希望各境外投资企业要认真吸取教训，切实加强企业境外投资项目管理，坚决杜绝此类问题再次发生。

通报称，下一步，各级相关部门和境外投资企业要进一步规范企业境外投资经营行为。一是落实境外投资有关政策；二是健全协同联动的监管体系；三是开展专项监督检查。