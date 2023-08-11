阿里巴巴公布第一财季收入和利润超预期

中国电子商务巨头阿里巴巴经历了一年多的低迷后，所有主要部门均恢复增长，今年第一财季收入和利润超出预期。

综合彭博社和第一财经等报道，阿里巴巴星期四（8月10日）晚发布2024财年第一财季财报，截至2023年6月30日为止的三个月，阿里巴巴收入为2341.56亿元（人民币，下同，约437亿新元），同比增长14%；经营利润为424.90亿元，同比增长70%；归属于普通股股东的净利润为343.32亿元；非公认会计准则净利润为449.22亿元，同比增长48%。

财报也显示，阿里巴巴今年3月执行“1+6+N”架构重组分拆出的六大板块业务，均实现增长。其中淘天集团收入、利润等核心指标全面超市场预期，客户管理收入重回增长；阿里云收入增长4%至251.23亿元，经调整EBITA（经营损益）利润增长106%至3.87亿元；阿里国际数字商业集团继续高增长，收入同比增长41%；大文娱集团收入同比增长36%至53.81亿元。

此外，菜鸟集团本季度营收231.64亿元，同比增长34%，本地生活集团收入同比增长达30%，经调整EBITA从去年同期亏损28.34亿元，继续收窄至19.82亿元，为近年来最好水平。

这也是阿里巴巴启动组织变革后的首份财报。对于这些走向一致的增长数据，即将离任阿里集团董事会主席和首席执行官的张勇将其归功于架构重组。

张勇说：“随着我们持续推进架构重组，各项业务开始展现出新的活力，阿里巴巴也收获了一个业绩稳健的季度。通过自我变革，我们希望鼓励创新、激发组织活力，并赋能各业务聚焦于长期增长。”

他表示，期待变革对业务持续产生积极影响，包括竞争力不断增强、持续增长，以及为股东创造价值。

另外，财报也显示，阿里巴巴集团将继续回购，该季度阿里巴巴以31亿美元（约41亿新元）的价格回购了3560万美国存托股票（ADS）。截至发稿，阿里巴巴美股盘前涨超6%。