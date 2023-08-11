因应2024选举维安工作 台执行千人实兵演练

为了因应2024年台湾总统选举的维安工作，台湾国安局实施千人实兵演练，规模为历届之最。

综合台湾《联合报》《中国时报》报道，台湾国安局星期四（8月10日）说，为因应第16任总统、副总统选举各组候选人的安全维护工作，特勤中心在6月完成“安维八号”兵棋推演后，星期三（9日）在桃园实施联合实兵演练，针对维安任务可能发生的各种危害与滋扰状况，进行实况模拟操演。

台湾国安局表示，本次演练由国安局长蔡明彦主持，参演对象包含由军、警、宪各单位组成的基本编组、地区编组及武装、警察、便衣编组，国防部及警政署支援人员也纳入演练。动员人数近千人，规模为历届之最。

国安局介绍，本次实兵演练项目模拟选举期间大型造势会场与扫街拜票等各种场合，并搭建现场实景，结合历次选举管制作为与经验，周密部署，依法处置突发状况；另针对新型态威胁，如无人机袭扰等状况，国安局拟定明确处置程序及反制做法，完善造势会场各项安全防处作为。

蔡明彦强调，“特勤工作不是100分，就是零分”，他要求所属警员达成事先预警、即时通报、积极防处三项任务，务必防止任何危害情事发生。

国安局同时指出，基于本次总统大选整体维安任务需求，筹备维护各组候选人安全的基本编组计220员，目前正进行专长训练及专精训练，将于11月上旬举行结训编成典礼。

据此前报道，台湾国安局针对选举的防范重点是“孤狼式袭击”，这是考虑到日本前首相安倍晋三在辅选期间遇刺身亡，以及现任日本首相岸田文雄辅选时被掷爆裂物。无人机也是防范重中之重，“候选人到场，将禁止使用无人机，大范围配置无人机阻绝器，强制让无人机迫降”。