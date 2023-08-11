李慧琼下月卸任民建联主席 继续担任立法会内会主席

中国人大常委兼香港立法会议员李慧琼已担任建制派政党民建联主席八年，早前宣布不寻求连任主席一职，将于9月卸任。李慧琼受访时表示，民建联内部人才辈出、发展成熟，现在是合适时候卸任，未来会继续担任立法会内会主席及做好全国人大常委工作。

根据Now新闻报道，李慧琼表示，民建联目前发展已经相当成熟，党内也不断培养人才，无论在政府层面推荐加入问责班子，或立法会层面上，都看到不少新晋议员，在区议会上也相信有更多年轻人参与。她相信民建联人才辈出，亦都有合适人才可以担任民建联领导层，因此认为是时候让新一班领导班子带领民建联前行。李慧琼还认为，继任主席人选须能够团结民建联，并广泛接触市民以及能担当政府和市民之间的桥梁。

李慧琼称，卸任民建联主席后，将继续担任立法会内会主席，她认为人大和立法会是两个议会，有互相促进以及互相配合的功用，“我们现在要做到联通世界，亦要融入国家发展大局。我觉得内会都是一个和不同党派沟通的平台，大家都看到，未来我相信会做好内会主席工作以及人大常委的工作。”

对于年底区议会选举，李慧琼称，有意参选的党员已经积极展开地区工作，已为他们和党内年轻人安排培训课程。她提到民建联过往较着重地区选举工作，未来将由选举工作转向治理的工作。至于区议会选举的投票率，李慧琼称要视乎选举当时的气氛和环境，难以去评估。

现为立法会内会主席、九龙城区议员的李慧琼，早前透露年底区议会换届选举也将不寻求连任。