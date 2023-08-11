中芯国际通报今年二季度营收和利润同比双降

中国晶圆代工龙头中芯国际通报今年第二季度营收和净利润同比双降，公司誓言继续做好技术研发，把新产品快速验证出来，为下一轮的增长周期做好准备。

综合每日经济新闻和观察者网报道，中芯国际星期四（8月10日）傍晚在港交所公布最新财报，显示今年第二季度中芯国际实现营收15.6亿美元（约21亿新元），同比下滑18%，环比增长6.7%，市场预期15.5亿美元；归公司拥有人净利润为4.03亿美元，同比下滑21.7%，环比增长74.3%，市场预期1.8亿美元。

其他关键指标方面，中芯国际二季度毛利率为毛利率20.3%，同比下滑19.1个百分点，环比下滑0.5个百分点；产能利用率78.3%，同比下降18.8个百分点，环比增加10.2个百分点。

全球半导体市场自去年下半年以来进入下行周期，这使得晶圆代工行业持续承压。中芯国际此前披露，今年一季度，集成电路产业整体尚处于底部，市场需求疲弱，产能利用率下降，叠加扩产带来的折旧成本上升的影响，一季度该公司净利润有所下降（同比下滑48.3%）。

在最新的财报中，中芯国际透露，二季度该公司12英寸产能需求相对饱满，8英寸客户需求疲弱，产能利用率低于12英寸，但仍好于业界平均水平。

中芯国际也预计，三季度销售收入环比将增长3%到5%，毛利率在18%到20%之间；三季度出货量预计将继续上升，同时折旧也将持续增加；下半年中芯国际销售收入预计好于上半年。

中芯国际管理层在财报中表示，该公司“将继续做好技术研发、平台开发工作，把新产品快速验证出来，把配套产能最快速度安排好，为下一轮的增长周期做好准备”。

受营收利润下滑消息冲击，中芯国际港股星期五（11日）早上延续前一天跌势，下滑1.52%。