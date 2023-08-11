北京重庆等多地公布医药反腐举报方式

中国医药领域腐败问题集中整治的话题持续发酵。北京、重庆、海南、云南、四川等多地近日公布集中整治举报方式。

根据中新社星期五（8月11日）报道，海南省卫健委在官网发布的举报通知中除了列明举报电话和邮箱信息等，还明确举报对象为全省各级各类医药领域具有许可审批审核权限的行政单位，公立医疗卫生机构及社会办非营利性医疗卫生机构，接受医药领域行政部门管理指导的社会组织，医药企业(药品试剂、设备器械、医用耗材等厂家)以及与之相关联的经销商、医药代表等。

关于举报内容，通知明确，包括医药领域行政管理部门参加可能影响公正执行公务的宴请、娱乐、健身、旅游等活动；向行政相对人及相关单位报销应由个人支付的费用等；药品、器械、耗材“带金销售”腐败问题；接受医药领域行政部门管理指导的社会组织强行收费服务、只收费不服务、以“捐赠”或参会名义变相摊派等问题；涉及医保基金使用串换药品、医用耗材、诊疗项目等问题；医药生产经营企业假借咨询费、讲课费、推广费等各种名义或形式给予医疗机构或其内设科室、从业人员回扣的行为等问题以及医务人员违反《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》的问题。

四川和云南卫健委也分别在官网发布了类似举报通知，四川卫健委在通知明确，举报内容为医药领域行政管理部门以权寻租的腐败问题；医疗卫生机构内“关键少数”和关键岗位的腐败问题；接受医药领域行政部门管理指导的社会组织利用工作便利牟取利益的腐败问题；涉及医保基金使用的腐败问题；医药生产经营企业在购销领域的腐败问题；医务人员违反《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》的问题。

重庆和北京卫健委在举报通知中公布了举报电话、举报邮箱和受理时间等基本信息。