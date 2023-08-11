中国海警局北太海警论坛多边演练：俄韩执法机构代表参演

中国海警局公布，他们在8月7日至10日举办北太平洋地区海岸警备执法机构论坛多边多任务演练，俄、韩等国海上执法机构代表参演。

海警局在微博上介绍，此次演练以海上缉毒为主题，中共中央外办、外交部、公安部、交通运输部、海关总署等单位派员观摩。

海警局也说，本次演练采取实操观摩与桌面研讨相结合的方式，分为信息共享、预先布势、登船控制、船体搜查、固定证据五个执法环节，根据想定情景模拟海上跨境缉毒全过程，“展现了各国海警专业的执法能力和高效的协调水平，为推动构建海洋命运共同体倡议、维护地区海上和平与安全稳定贡献了中国智慧”。

另一方面，俄罗斯卫星通讯社星期四（8月10日）引述俄太平洋舰队新闻处公告报道，俄中海军舰艇在联合巡逻太平洋期间，击退了假想敌的空袭。

中国海军上个月26日曾公布：“根据中俄两军年度合作计划，两国海军舰艇编队将于近日在太平洋西部和北部相关海域举行海上联合巡航。”中国海军也强调，此次行动不针对第三方，与当前国际和地区局势无关。

美国媒体星期天（8月6日）报道，11艘俄罗斯和中国海军军舰前一周在美国阿拉斯加海岸附近巡逻，美国为此派出四艘驱逐舰监视。

《华尔街日报》引述美国官员报道，中俄军舰驶入阿拉斯加阿留申群岛（Aleutian Islands）附近的水域，但没有进入美国领海，之后驶离这个水域。

美国北方司令部告诉美国广播公司，中俄巡逻任务不构成任何威胁。