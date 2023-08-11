中国据报允许省级政府销售债券筹1万亿人民币偿还隐性债

知情人士透露，中国将允许省级政府通过销售债券筹集1万亿元（人民币，下同，约1876亿新元）资金，来偿还地方政府融资平台（LGFV）和其他资产负债表外发行人的债务。

据彭博社星期五（8月11日）引述知情人士报道，除了北京、上海、广东和西藏以外，所有省级政府都将能够利用债券再融资来偿还表外债务，即所谓的隐性债务。

知情人士透露，中国财政部已向有关部门通报了这项“再融资债券”计划。每个省市都将设定一个融资配额，但知情人士没有提供进一步的细节。

知情人士说，有关部门还将12个省市划为“高风险”地区，包括贵州、湖南、吉林、安徽和天津市等，并对这些省市提供更多融资支持。

报道称，这项计划实际上是将债务负担从LGFV转移给省级政府，将有助化解各个地方政府面临的债务违约风险，还能降低隐性债务的融资成本，给地方政府更多的偿债时间，改善融资条件。

知情人士说，这项计划将分批进行。目前尚不清楚各个省市将如何在其管辖范围内的不同地方政府融资平台之间分配配额。一些地方政府融资平台由省级政府管辖，另一些则由市或县政府管理。

知情人士也没有解释北京、上海、广东和西藏被排除在这项计划之外的原因。

中国许多行政单位使用“地方政府融资平台”公司借款，支付无法从官方预算中支付的基础设施和其他服务费用。LGFV大多数以城市投资公司的形式存在，由地方政府控制，但并不属于政府部门，其债务不会出现在官方财务报表中，因此这类债务被视为是“隐性债务”。

国际货币基金组织（IMF）今年2月估计，截至2022年年底，中国地方政府融资平台的隐藏债务总额为66万亿元，较2019年的40万亿元迅速增长，显示地方政府为支持地方经济，在冠病疫情期间加大了非公开借款和支出。

报道称，这项计划所制定的1万亿元目标金额，与IMF估计的66万亿元规模相比只是九牛一毛。它的规模也远远小于中国政府在2015年发起类似倡议所安排的规模。

中国政府在2015年曾发起一项倡议，在数年时间内安排额外12.2万亿元的大规模债券互换配额，以降低地方政府的隐性债务。

但与2015年不同的是，此次计划将使用前几年未使用的债券转换配额。根据彭博社基于财政部数据的计算，截至2022年底，全国各地方政府未使用的债券配额总额为2.59万亿元。