赖清德过境美国前夕 大陆宣布在东海军演

台湾副总统赖清德即将出访巴拉圭，期间将过境美国，中国大陆宣布从星期六（12日）起在东海举行军事演习。不具名的台湾官员认为，此次军演是为了威慑台湾选民。

中国大陆浙江海事局星期五（11日）早发布航行警告，称将从8月12日中午12时到8月14日下午4时，在东海举行军事演习，禁止船只进入演习范围。

据路透社报道，一名熟悉台湾安全规划的高级官员称，北京在赖清德访美期间举行军事演习，是以赖清德过境美国为借口，来给台湾选民以及邻近国家达到“军事恐吓”效果。“他们想制造对战争的恐惧，让台湾人投票给他们倾向的人选。”

赖清德将于星期六（12日）启程前往巴拉圭，出席巴拉圭当选总统佩纳的就职典礼，期间将过境美国纽约和旧金山，其中13日抵达纽约，16日抵达旧金山。

多家美媒报道称，美国政府已要求低调招待赖清德，不让赖清德进入华盛顿。中国大陆仍多次呼吁美国不得安排赖清德过境访美，并扬言将采取坚决有力措施捍卫国家主权和领土完整。

一名台湾官员认为，这次军事演习将与中国大陆今年4月举行的围台军演类似，但规模可能小于4月的演习。不过，中国大陆战机或军舰仍可能越过台湾海峡中线，接近该岛24海里的毗连区。

中国大陆今年4月为了回应台湾总统蔡英文与美国众议院议长麦卡锡在洛杉矶会面，在台海周围举行围台军演。

不过，对于北京此次可能作出的反应，驻台湾外交官持有不同意见。有外交官认为，北京与华盛顿稳定关系的努力可能会缓和北京的反应；但也有高级外交安全人士认为，鉴于北京方面对赖清德此次过境的愤怒谴责，将不得不展示武力。“他们基本上已经把自己逼到了一个角落，必须做点什么。”