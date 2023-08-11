网传常州乳腺外科医生家中搜出1.5亿人民币 官方辟谣

一则关于江苏常州乳腺外科医生家中被搜出1.5亿（人民币，下同，约2800万新元）的消息星期四（8月10日）在网上流传。常州市广播电视台当天指相关文章信息严重失实。

根据澎湃新闻报道，网传消息称，常州市第二人民医院医生朱某某被查，抄家1.5亿、20套房子、4000万现金、30斤黄金。

常州市公安局一名工作人员当天下午回应媒体称，关于此事，当地媒体已经辟谣。

常州市广播电视台微信公众号“中吴网”当日下午3时许刊发的《严重失实！乳腺外科医师朱某某相关谣言》一文指出，近日，有人在社交网络、自媒体平台散布严重失实信息，引发大范围传播扩散，谣言不断升级发酵，造成极其恶劣的社会影响。

值得注意的是，网传文章将“抄家1.5亿、20套房子”和“朱某某医生的主要收入来源是从医药代理商和患者那里拿回扣和红包”等信息列为“不实信息”，但未否认“朱某某被抓”一事。

常州市卫健委工作人员星期四早些时候曾就有关朱某某的问题回应媒体称，“这个事情目前是公安部门在处理，其他情况我们并不清楚。”

另据央广网星期四下午引述知情人士消息，朱某兰半年前即被有关部门采取留置措施，并非在此轮医疗反腐风暴中被查，另外网传金额与实际情况有出入。

据常州日报2021年7月27日的报道显示，朱某某为乳腺外科主任医师、学科带头人、乳腺MDT组长、副教授、硕士生导师，常州市乳腺学组组长，常州市抗癌协会委员，江苏省妇幼保健协会乳腺疾病委员会委员，江苏省免疫学会肿瘤免疫专业委员会委员，中国妇女发展基金会女性肿瘤预防大使，原常州市第二人民医院乳腺外科科主任。从事乳腺疾病工作30余年，对乳腺良、恶性肿瘤有独特的鉴别能力。

据了解， 2021年朱某某从常州市第二人民医院乳腺外科科主任退休后，武进人民医院乳腺外科当年6月聘用常州市乳腺学组组长朱某某为乳腺外科主任医师。

中国掀起一场前所未有的医疗反腐风暴，不同监管部门在7月中旬起连续三次部署医疗领域的反腐行动，截止本月8日已有八个省区市跟进集中整治。北京、重庆、海南、云南、四川等多地近日还公布了集中整治举报方式。