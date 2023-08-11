中科院院士梅宏将获聘为福耀科技大学校长

中国科学院院士梅宏将获聘为福耀科技大学校长。

中国福建省福州市福耀高等研究院星期五（8月11日）在微信公众号发布消息称，福耀科技大学（筹）第一届理事会第一次会议星期三（9日）召开，中国知名企业家、福耀集团董事长曹德旺参加并主持会议，决定聘请中国科学院院士梅宏为福州市福耀高等研究院/福耀科技大学（筹）校长。

公开资料显示，梅宏1963年5月生于贵州省余庆县，这位计算机软件专家主要从事软件工程和系统软件领域的研究；1984和1987年分别在南京航空学院获得学士和硕士学位，1992年在上海交通大学获博士学位。梅宏2011年当选为中国科学院院士，曾任北京理工大学常务副校长、上海交通大学副校长。2019年7月起，梅宏任中国军事科学院副院长。

曹德旺在上述会议上当选理事长。他在会上陈述了创办大学的初心，表明了他报国为民的决心，同时强调，这次首届理事会决定福耀科技大学的未来走势，其意义深远。

曹德旺认为，教育是一门事业，不是产业，这所大学为民办公助，建设资金由河仁基金会出资，大学用地由福州市高新区提供，“目标是要为国家培养出卓越的工程师、科学家与企业家，探索出一条创新型教育之路”。

今年3月，曹德旺在央视财经《对话》节目上说，他要花100亿元（人民币，下同，约18.67亿新元）办一所新型的应用研究型的理工科大学，服务中国制造业。“100亿元只是个预算，做任何事情我都有规划，基建大概60亿元到70亿元，精装修预估40亿元，每花一分钱都经过我。”他也当场宣布，给福耀科技大学每年补贴5亿元，预算每年补贴一个学生5万元，希望真正培养企业急需的人才。

据福州日报报道，福耀科技大学（筹）项目于去年5月14日正式举行开工仪式；项目规划由34座大楼组成，总建筑面积87万平方米；由央企中建三局与中建海峡分别承建。去年11月顺利封顶的明德堂及行政楼建筑面积3.44万平方米。目前，福耀科技大学（筹）校园建设已全面进入装修装饰阶段，其整体建设工程预计今年10月底竣工。福耀科技大学计划2024年启动招生开学。