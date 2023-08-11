中国大陆出境游名单不包括台湾 陈建仁：未收到大陆善意回应

针对台湾未列入中国大陆最新公布的出境游团队名单内，台湾行政院长陈建仁说，台湾已向大陆表达意见，但未得到大陆善意的回应。

据台湾《自由时报》报道，中国大陆文化和旅游部星期四（8月10日）宣布，即日起恢复出境团队大陆游客可赴日、韩、美、德等78个国家或地区旅游，但不含台湾，两岸禁团令仍未解除。

外界质疑台湾交通部观光局今年百万人次陆客、600万人次国际观光客的承诺恐将跳票，陈建仁星期五（11日）上午出席台北亚洲国际邮展、在会前受访说，政府有透过适当管道跟中国大陆表达意见，但如同陆委会所说，还没有接到善意的回应。

台湾大陆委员会发言人詹志宏星期四在例行记者会上说，台方一再呼吁大陆若有意开放观光客应该要对等，也一再透过管道跟对岸表明，到目前为止台方并未禁止民众以自由行的方式到大陆，也没禁止台湾学生赴陆就读大学。

詹志宏说，大陆至今一直不肯开放陆客赴台，不管是团队游客或是自由行，同时也不肯开放陆生到台湾就学。台方的诚意、善意对方应该知道，主管机关也透过管道跟对方表达台方的主张，但到目前为止对方都没有正面回应。

另据上报报道，台湾行政院副院长郑文灿星期五出席活动受询时回应， 大陆禁止旅客到台湾，责任在大陆，不在台湾。