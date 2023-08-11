中国驻日大使：中日要合力维护两国关系大局

中日和平友好条约缔结45周年纪念大集会星期四（8月10日）在东京举行，中国驻日大使吴江浩出席并致辞，他说，无论一些势力如何处心积虑挑动中日对立，双方都不能动摇初心，要合力维护两国关系大局。

据中国驻日大使馆官网星期五（8月11日）消息，上述集会主题为“日中友好才是日本最大的安全保障之一”。日本前首相鸠山由纪夫、社民党党首福岛瑞穗、村山谈话继承发展会理事长藤田高景、前广岛和平研究所所长浅井基文，使馆公参张漪波及日中双方学术、文化、媒体界人士和市民团体成员300余人参加。

吴江浩致辞时说，45年前中日和平友好条约的缔结，是两国关系史上的重要里程碑。它以法律形式将发展两国持久和平友好确定为双方共同义务，规定了中日互不干涉内政、使用和平手段解决一切争端、共同反对任何国家谋求霸权等一系列核心原则，不仅是处理双边关系必须恪守的遵循，对解决当今世界诸多纷争同样具有重要现实意义。

他说，纪念45周年，既要重温缔约初心，更重要的是忠实履行条约义务，牢牢把握和平、友好、合作的正确方向，构建契合新时代要求的中日关系。

吴江浩说，中日要签订一部以和平友好命名的条约，是因为经历了那段日本军国主义使两国人民深受其害的战争历史，所以郑重宣誓两国人民要世代友好。然而45年后的今天，日本国内一些人似乎忘却了历史教训，渲染“中国威胁”，煽动“台海有事”，有人甚至扬言要强化威慑力，要立足于战，这是危险言论。如受其所惑，日本将再次被带入历史歧途。

他指出，世界在变、时代在变，45年后的今天还要坚持友好，是因为友好是两国根本利益之所系，是经受历史和现实反复检验的唯一正确选择。无论两国关系遇到多大困难和阻力，无论一些势力如何处心积虑挑动中日对立，双方都不能动摇初心，而要理直气壮高举友好旗帜，切实遵循中日四个政治文件原则，合力维护两国关系大局。

吴江浩强调，当前形势下，加强人员交往，促进相互理解十分重要。从星期四起，中方将全面恢复中国游客赴日团队游，同时欢迎更多日本民众到访中国，感受后疫情时代中国发展变化，了解更加真实、立体的当代中国，正在为此进一步优化签证便利化举措。

在中日关系面临严峻挑战之际，吴江浩希望中日各界有识之士一道，努力推动中日关系健康稳定运行，共护合作，共续友好，共谋发展。