中国对新西兰安全威胁环境报告涉华内容表示强烈不满

针对新西兰发布的《2023新西兰安全威胁环境》报告，中国驻新西兰使馆发言人对其中有关涉华内容表示强烈不满和坚决反对，并指干涉别国内部事务的帽子扣不到中国头上。

根据中国驻新西兰使馆网站发布的声明，发言人说，中国历来坚持不干涉内政原则，坚决反对别国干涉中国内部事务，也从不干涉其他任何国家的内政。干涉别国内部事务的帽子扣不到中国头上。

发言人指出，中国政府严格根据《维也纳外交关系公约》和《维也纳领事关系公约》并严格按照国际法和驻在国法律法规，与中国海外公民进行正常接触交流，保护中国海外公民生命财产安全及合法权益，也希望有关国家的政府为中国海外公民和当地华人正常的生活、工作、学习创造公开、包容、非歧视的环境。

发言人还说，在双方的共同努力下，中新关系总体保持了健康稳定发展的势头，为双方特别是两国民众带来了巨大的好处。这一局面来之不易，值得双方共同珍惜呵护。互信是双方交往和合作的基础，失之易，得之难。中国尊重新方从维护本国利益出发坚持独立外交政策，愿同新西兰在相互尊重、求同存异、互利共赢的基础上加强各领域交流与合作，不断深化互信，促进中新关系健康稳定发展，更好造福两国和两国人民。

新西兰安全情报局在星期五（8月11日）发布的年度报告中说，新西兰国内存在与中国有关的情报活动，并指这些情报活动对新西兰和太平洋地区不利。这些情报活动是新西兰的棘手问题。