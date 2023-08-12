美国务院：赖清德将与美AIT主席罗森伯格会面

台湾副总统赖清德星期六（8月12日）起出访友邦巴拉圭，并过境美国。美国国务院称，赖清德将与美国在台协会（AIT）主席罗森伯格会面。

美国国务院发言人星期五（8月11日）在回应台湾《联合报》询问时透露，赖清德在过境美国期间，将比照台湾副总统过境惯例，与罗森伯格会面。

针对赖清德出访前夕，中国大陆解放军宣布在东海开展军事演习，美国国务院发言人说，台湾高层是以个人名义过境美国，不具有官方性质，而且符合美国长期以来的做法，符合美台非官方关系本质和不变的“一个中国”政策。

发言人说，美国对台政策在过去数十年来保持一致，美国有长期的、基于台湾关系法、美中三公报和六项保证的一中政策；美国反对两岸任何一方片面改变现状，美国不支持台湾独立，美国期待以和平方式解决两岸歧见。

赖清德星期六启程前往巴拉圭，参加巴拉圭当选总统佩纳就职典礼，期间将过境美国纽约和旧金山，8月18日返台，共计七天六夜。

赖清德启程前夕，中国大陆浙江海事局星期五公告，将于8月12日中午12时至14日下午4时，在四点连线水域范围内进行军事演习，禁止船只驶入。即浙江舟山群岛以东的水域，距台湾约500公里远。

另外，为欢迎赖清德过境美国，美国华府、波士顿、芝加哥等地的台湾之友、赖清德之友与信赖后援会在美国《华盛顿时报》（The Washington Times）刊登广告。

广告称，台湾是美国长期伙伴，共享自由、人权与民主价值观。台美在台湾总统蔡英文与赖清德领导下，成为更加紧密的经济、贸易与安全伙伴，努力维护台海与印太区域和平稳定。