秦淮数据与贝恩资本达成私有化协议

中国数据中心运营商秦淮数据星期五（8月11日）宣布与贝恩资本达成私有化协议，终结秦淮数据数个月来陷入的私有化拉锯战。

据路透社报道，秦淮数据星期五宣布，贝恩资本将以证券估值约31.6亿美元（约42.73亿新元）收购秦淮数据，股票股东将获得每股4.30美元现金、美国存托股份（ADS）股东将获得每股8.60美元现金。

此次贝恩资本提出的收购价比6月份提出的价格增加了7.5%，也比秦淮数据6月收购计划前的收盘价溢价约43%。贝恩资本是秦淮数据的最大股东，拥有87%的投票权和42%的流通股。

秦淮数据称，此次私有化交易将通过上海浦东发展银行提供的现金和债务融资相结合的方式进行，预计在2023年第四季度或明年初完成。

公开资料显示，秦淮数据集团是一家在美国上市的中国国内第三方IDC（互联网数据中心）企业，在中国、印度和东南亚都设有数据中心，也是字节跳动在中国主要的IDC供应商。财报数据显示，2020年、2021年及2022年，秦淮数据来自字节跳动的营收占总营收的比重分别为81.7%、83.2%及86.3%。

今年7月，中国国有资本投资公司招商资本也表明有意以34亿美元全面收购秦淮数据，比竞购方贝恩资本提出的收购价高出约15%，但贝恩资本表态称，无意向任何第三方出售任何股份，也无意进行任何替代交易。