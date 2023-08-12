涉掌掴男童致视网膜脱落 港回教中心导师被捕

香港警方星期五（8月11日）逮捕一名涉嫌虐待儿童的35岁巴基斯坦籍男子。他被指在回教中心多次掌掴男童，造成男童左眼视网膜脱落。

综合《星岛日报》《明报》等港媒报道，一名13岁男童上星期六（5日）因未能背诵《可兰经》部分经文，在鰂鱼涌一家回教中心被导师多次掌掴眼睛发红。事发后，男童左眼出现飞蚊症的症状，到急症室求医，被诊断为视网膜脱落，接受了六个小时手术。

香港医管局说，一名13岁男童星期一（7日）因眼部问题到东区医院急症室求诊，获转介至眼科专科门诊并安排入院跟进，到星期三（9日）接受手术。男童家属在手术后向医生求助，院方已将个案转介医务社工，家属也已报警，院方将全力配合相关政府部门的调查。

香港警方星期五通报，经调查后，当晚在观塘拘捕一名涉嫌虐待儿童的35岁巴基斯坦籍男子。被捕男子正被扣留调查，他已在回教中心教导受伤男童等20人两年。

受伤男童姐姐说，弟弟星期三完成手术后眼睛仍感到疼痛，但情绪已稳定许多，医生说弟弟要休养至少两三个月，日后即使再接受第二次手术，近视也将加深200度，达到近2000度。

协助涉事家庭的香港穆斯林委员会对这起事件感到痛心，相信不是意外，也非并首次发生，委员会将与涉事家庭、律师及相关组织保持联系，严肃处理这起事件。

香港社会福利署说，医务社会服务部接获有关转介个案，社工已联络男童家人，并会就个案召开专业会议，评估男童的福利需要，并作出适切跟进。