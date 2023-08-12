湖南原政协副主席易鹏飞被捕 被指大搞家族式腐败

中国湖南省政协原副主席易鹏飞因涉嫌受贿、滥用职权一案被捕。易鹏飞曾被指大搞家族式腐败，违法干预市场经济活动。

据中国最高人民检察院星期五（8月11日）在官网通报，易鹏飞涉嫌受贿、滥用职权一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。日前，最高人民检察院依法以涉嫌受贿罪、滥用职权罪对易鹏飞作出逮捕决定。案件正进一步办理中。

公开资料显示，易鹏飞生于1962年5月，湖南益阳人，1983年7月参加工作，1987年6月加入中国共产党，湖南财经学院贸易经济系商业经济专业毕业，大学学历，经济学学士。

易鹏飞在家乡湖南任职多年，曾任湖南省发展和改革委员会副主任、党组成员，怀化市委副书记、市长，娄底市委副书记、市长，郴州市委书记、市人大常委会主任等职。

易鹏飞在今年2月官宣落马，同年7月27日通报被“双开”（开除中共党籍和公职）。

当时的“双开”通报指，易鹏飞背离“两个维护”政治原则，履行全面从严治党主体责任不力；任人唯私唯利，大肆卖官鬻爵；自身不正，带坏全家，纵容、默许亲属利用本人职权影响谋取私利，大搞“家族式”腐败，违规拥有非上市公司股份；违规干预和插手市场经济活动；贪图享乐，玩物丧志，沉迷打牌、打麻将；贪婪无度，任性用权，大搞权钱交易，利用职务便利为他人在企业经营、工程承揽等方面谋利，并非法收受巨额财物；滥用职权造成重大公共财产损失。