中国恢复赴韩团队游仅一天 53艘自沪出发邮轮申请中途停靠济州港

中国公民赴韩国团队游全面恢复仅一天，就有53艘从中国出发的邮轮申请中途停靠济州道的港口。

韩联社星期五（8月11日）引述济州道政府消息报道，中方星期四（10日）宣布重启赴韩国团队游后，截至当天上午，共有53艘将从上海启程的邮轮申请途中停靠济州港口。这些邮轮将从上海出发，在访问济州道之后前往日本等地。一艘邮轮通常载有上千名中国游客。

在中国旅游团的带动下，2016年济州接待邮轮旅客量达到120万人次的顶峰。但受2017年萨德导弹防御系统进驻韩国的影响，从中国前往济州的邮轮全面停运，加上之后冠病疫情暴发，济州道接待中国游客量锐减。去年济州接待中国游客9768人次，其中乘坐第三国出发邮轮的散客为200多人次。

随着中国游客赴韩国团队游全面恢复，济州道知事吴怜勋星期五主持召开游客接待服务对策会议，分析近期中国旅游市场动向，以及提出吸引更多游客的方案。

中国文化和旅游部办公厅星期四发布通知，即日恢复对韩国、日本、澳大利亚、英国、德国和美国等多国的出境团队游业务。中国驻韩国大使馆也宣布，从星期四开始到年末为止，韩国人申请商务、旅游、探亲、过境、乘务类等签证可免采指纹。

但自从萨德导弹防御系统2017年进驻韩国，中国公民赴韩旅游全面中断。分析认为，中国这次恢复赴韩团队游，要为中国经济注入活力，通过刺激消费来刺激内需，同时在9月杭州亚运会之前扩大对中国的友好氛围，以吸引游客到中国旅游。