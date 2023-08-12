刘国中京冀调研：确保大灾后无大疫全年粮食丰收

中共政治局委员、中国副总理刘国中到京冀调研时强调，要最大限度降低灾害对人民健康和农业生产的影响，确保大灾后无大疫和全年粮食丰收。

据新华社报道，刘国中星期五（8月11日）到河北、北京调研灾区卫生防疫和农业生产恢复工作。他强调，要采取有力有效措施扎实抓好灾区卫生防疫和农业生产恢复，最大限度降低灾害对人民群众健康和农业生产的不利影响，确保大灾之后无大疫和全年粮食丰收。

据报道，刘国中先后到东淀蓄滞洪区和受灾村庄，详细了解蓄滞洪区运用、农作物受灾和农业防灾减灾等情况，实地察看玉米长势。

他表示，当前正值秋粮产量形成关键期，抓好农业灾后生产恢复十分重要和紧迫。要迅速组织动员农民因地制宜开展在田作物生产恢复，受损较轻的要适时补肥扶壮，仍有积水的要及时排涝除渍，因灾绝收的要加快补种改种，尽最大努力减少损失，没有受灾的要力争多增产。

刘国中提出，要抓紧修复受损农业生产设施，加强农资供应和农机组织调度，保障农业生产恢复需求。要落实责任、落实举措，强化因灾返贫致贫监测和帮扶，确保不出现规模性返贫。有关部门要加大支持力度，尽快落实农业救灾资金，强化信贷和保险理赔服务，帮助受灾地区加快恢复农业生产。

刘国中也实地考察灾后新建饮水供应设施、村卫生室和环境清理消杀等情况，并来到安置点看望慰问受灾群众，深入了解卫生防疫措施落实和药品等各类物资保障情况。

他强调，当前灾区正处于高温季节，要把卫生防疫作为防汛救灾的一项重要任务来抓，确保人民群众身体健康。要大力宣传普及卫生防疫知识，加强疾病监测预警，严防肠道、呼吸道、虫媒等传染病的发生流行。要严格饮用水和食品卫生监管，确保群众饮水和食品安全。要组织医务人员深入各安置点做好医疗服务，保障好受灾群众就医用药需求。